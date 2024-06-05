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Сегодня, 06:58

Оливейра не поедет в Дагестан на сборы: «Я благодарен Исламу за приглашение»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.
Фото Соцсети
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) поблагодарил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) за приглашение провести сборы в Дагестане, но отказался, так как является членом команды Chute Boxe.

«Я благодарен Исламу за то, что он пригласил меня тренироваться [с ним в Дагестане], но я являюсь частью Chute Boxe. У меня нет намерения тренироваться где-либо еще. Я рад всему, что он сказал. Он провел отличный бой на UFC 302 и показал, что он чемпион», — сказал бразилец BandSports.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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