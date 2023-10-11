Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:26

Чарльз Оливейра сделал заявление после снятия с UFC 294

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что он не успел бы восстановиться к реваншу с действующим чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

«Многие из вас уже знают, что произошло, — сказал бразилец в соцсетях. — Я выбыл из турнира UFC в Абу-Даби из-за того, что произошло сегодня на моей последней тренировке в Бразилии. Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу восстановиться за такое короткое время и дать бой. Мы приняли решение сняться. Многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на этот бой, готовым на 80 процентов. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на все 120 процентов».

Оливейру заменит действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Бой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра и Хамзат Чимаев — Паулу Коста
Хамзат Чимаев отреагировал на возможное снятие Косты с UFC 294
UFC официально подтвердил, что Махачев подерется с Волкановски на UFC 294
Нейт Диас отреагировал на снятие Оливейры с UFC 294: «У него травма промежности»
Бой Чимаева и Косты на UFC 294 под угрозой срыва
Чарльз Оливейра снялся с боя с Махачевым. Его заменит Волкановски
Дрю Добер раскрыл ключ к победе над Махачевым: «Нужно дать ему по лицу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейт Диас отреагировал на снятие Оливейры с UFC 294: «У него травма промежности»

Стерлинг дал прогноз на бой О'Мэлли и Марлона Веры