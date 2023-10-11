Чарльз Оливейра снялся с боя с Махачевым. Его заменит Волкановски

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) был вынужден сняться с UFC 294 из-за травмы, его место займет действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Об этом сообщил Дана Уайт на пресс-конференции UFC.

По словам Уайта, Оливейра получил серьезное рассечение брови 9 октября в пятом раунде спарринга. Уайт выразил свое возмущение тем, что бразилец не связался с промоушеном до того, как ему наложили швы.

Ислам Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.