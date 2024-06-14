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Сегодня, 01:03

Чимаев был госпитализирован. Бой с Уиттакером не состоится

Евгений Козинов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Боец Мухаммад Эскерханов сообщил, что представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев был госпитализирован.

«За каждой тягостью наступает облегчение», — написал Эскерханов в социальной сети, опубликовав фотографию из больницы.

22 июня Чимаев должен был встретиться с австралийцец Робертом Уиттакером на первом турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. У 30-летнего Чимаева в ММА на профессиональном уровне — 13 побед в 13 поединках, а у 33-летнего Уиттакера — 25 побед и 7 поражений.

Хамзат Чимаев. Источник: Чимаев снялся с боя с Уиттакером
Хамзат Чимаев
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