Чемпион Bellator обещает побить Петра Яна

Чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс (19-1) уверен, что он бы смог победить и действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), и экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (17-5).

«Я дрался с такими же опасными соперниками [как у О'Мэлли], чаще всего заканчивал бои досрочно. Он проиграл больше раундов, чем я. Мне не хватает совсем чуть-чуть, чтобы одержать 31-ю победу подряд — у меня был рекорд 11-0 в любителях, а теперь 19-1 в профи. Это был очень близкий бой.

Я нахожусь на другой планете по сравнению с ними. Я бы тоже заставил Петра Яна выглядеть плохо. В UFC нет парней, которые могли бы со мной соперничать. Разве что Мераб [Двалишвили]», — приводит слова Микса MMAMania.

Микс проведет следующий бой против Магомеда Магомедова (20-3). Бой станет главным событием Bellator 303, который состоится 17 мая в Accor Arena в Париже, Франция.