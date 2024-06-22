Шамиль Рамазанов: «Вижу Волкова фаворитом в бою с Павловичем»

Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от поединка Александра Волкова и Сергея Павловича на турнире UFC on ABC 6.

«Конечно, не хотелось бы видеть, как два наших соотечественника дерутся между собой в UFC. Но это спорт, плюс у обоих парней огромные титульные амбиции, и придется выяснять, кто больше заслуживает бой за титул. Вижу Волкова фаворитом в данном поединке — за счет его опыта и антропометрии. Но Павлович — панчер, обладающий страшным ударом. А как мы знаем, у панчера всегда есть шанс», — приводит «РБ Спорт» слова Рамазанова.

Поединок Волкова и Павловича состоится в субботу, 22 июня. Начало боя — не ранее 23.30 (мск).