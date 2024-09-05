Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:05

Чемпион ONE по муай-тай назвал лучших ударников UFC

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Джонатан Хаггерти, чемпион ONE Championship по муай-тай в легчайшем весе, назвал экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (24-4) и чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2) отменными ударниками.

«Полагаю, что большинство чемпионов — это ударники. Мне очень нравится Адесанья, Джоанна Йенджейчик показала великолепную стойку, Валентина Шевченко — потрясающий боец, Алекс Перейра очень опасен. Все бои начинаются на ногах. Это дает нам преимущество. Также я считаю, что Шон О'Мэлли — прекрасный ударник», — сказал Хаггерти talkSPORT.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Алекса Грассо (16-3) и Валентина Шевченко (23-4) встретятся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Кунлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Сегодня
Вчера
Неделя