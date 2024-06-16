Алекс Перейра: «Бои Анкалаева очень скучно смотреть»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) не видит смысла вызывать на бой второго номера рейтинга в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева (18-1).

«Это парень, который провел два очень плохих боя, которые было очень скучно смотреть. Так что я не думаю, что есть смысл вызывать его на бой», — приводит слова Перейры

MMA UNCENSORED.

Перейра проведет реванш с Иржи Прохазкой (30-4) 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.