Перейра: «Я пил с 12 лет. С каждым годом проблема только усугублялась»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) поделился историей о том, как в прошлом он боролся с алкогольной зависимостью, и о том, как ему удалось преодолеть ее.

Перейра и его наставник, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9), провели беседу с молодыми людьми в Коннектикуте, которые сталкиваются с зависимостью. Встреча была записана и опубликована на официальном канале Перейры на YouTube.

Перейра рассказал, что начал бороться с алкоголем в очень молодом возрасте: «С 12 лет я склонен к употреблению алкоголя. Это было нелегко для меня, и с каждым годом проблема только усугублялась.

Когда-то я решил покончить с этой привычкой. Но в то время у меня не было информации о медицинской помощи или о том, как найти людей, которые могли бы мне помочь».

Тейшейра отметил, что помогал Перейре с зависимостью: «Итак, после четырех лет борьбы с зависимостью он, наконец, победил ее».

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.