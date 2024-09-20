Чемпион UFC Мухаммад о тренировках с Хабибом: «Он заказывал кофе, когда лежал на мне»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал о тренировках с бывшим обладателем пояса лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда ты тренируешься с Хабибом, то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», — сказал Мухаммад в интервью экс-чемпиону UFC Деметриусу Джонсону.

27 июля Мухаммад завоевал чемпионский пояс победив Леона Эдвардса единогласным решением судей на турнире UFC 304. Одним из тренеров Мухаммада был Хабиб Нурмагомедов.