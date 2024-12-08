Чемпион UFC Дю Плесси и Стрикленд проведут реванш 8 февраля

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет реванш с Шоном Стриклендом, сообщает пресс-служба организации. Поединок состоится на турнире UFC 312, который должен пройти 8 февраля в Сиднее.

В соглавном бою вечера китаянка Вэйли Чжан будет защищать титул чемпионки UFC в минимальном весе против американки Татьяны Суарес.

В первом бою Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей на турнире UFC 297 20 января 2024 года, отобрав титул чемпиона в среднем весе.

30-летний южноафриканец после победы над американцем выиграл у новозеландца Исраэля Адесаньи удушающим приемом на турнире UFC 305, который проходил 18 августа. На счету Дю Плесси 22 победы и 2 поражения. В UFC он одержал 8 побед в 8 боях.