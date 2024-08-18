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Сегодня, 10:34

Дю Плесси ответил Перейре: «Если тебя нокаутировал Адесанья, то тебе не стоит драться со мной»

Давид Хачатрян
Дрикус дю Плесси.
Фото AFP
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) ответил чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2), который заявил, что готов спуститься в средний вес ради боя с южноафриканцем.

«Алексу не стоит спускаться в средний вес, потому что мы все видели, что с ним сделал Иззи в первом раунде. Если тебя нокаутировал Исраэль Адесанья, то тебе не стоит спускаться и драться со мной. Добром это не кончится.

Позвольте мне расправиться с Шоном Стриклендом, и если UFC хочет этого боя [с Перейрой], я могу подняться в полутяжелый вес. Если он сохранит титул против бойца номер семь в рейтинге, то, конечно, без проблем, я могу подняться к нему, чтобы у него не было оправданий, что он был измотан весогонкой.

Я никуда не спешу. Я готов драться со Стриклендом, Хамзатом, любым, кого UFC поставит передо мной», — сказал дю Плесси FULL SEND MMA.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Алекс Перейра
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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