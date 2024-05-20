Джон Джонс назвал свой гонорар за бой с Миочичем

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что за свой следующий поединок против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) он получит 15 миллионов долларов.

«Я уже договорился о 15 миллионах долларов за свой следующий бой, брат. За эти деньги я побью старика и уеду в закат. Надеюсь, тебе понравится», — написал Джонс в соцсети X во время диалога с фанатом.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.