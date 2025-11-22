Махачев посетил турнир UFC Fight Night 265 в Катаре

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев посетил турнир UFC Fight Night 265 в Катаре.

Россиянин приехал поддержать бойцов команды Хабиба Нурмагомедова — Сайгида Изагахмаева и Тагира Уланбекова. Махачев также присутствовал на взвешивании.

Изагахмаев проведет бой с датчанином Николасом Далби, Уланбеков — с японцем Кедзи Хоригути.

В ночь на 16 ноября на турнире UFC 322 Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.