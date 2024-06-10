Том Аспиналл: «Леон Эдвардс нанял специалиста по сну»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) рассказал, что вслед за действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3) будет больше уделять внимания сну.

«Да, Леон нанял специалиста по сну, — сказал Аспиналл. — Я знал об этом раньше, потому что знаком с менеджером Леона. Поэтому я подумал: «Я не собираюсь ничего менять в свокм распорядке дня, пока не поговорю с Леоном и не узнаю, что он делает».

Леон рассказал мне о своем режиме сна. Поэтому я планирую следовать его примеру, не обращаясь к специалисту по сну. Я не хочу никому платить, поэтому просто слушаю советы Леона и делаю так, как он», — сказал Аспиналл Title Sports Network.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).