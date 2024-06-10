Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:50

Том Аспиналл: «Леон Эдвардс нанял специалиста по сну»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) рассказал, что вслед за действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3) будет больше уделять внимания сну.

«Да, Леон нанял специалиста по сну, — сказал Аспиналл. — Я знал об этом раньше, потому что знаком с менеджером Леона. Поэтому я подумал: «Я не собираюсь ничего менять в свокм распорядке дня, пока не поговорю с Леоном и не узнаю, что он делает».

Леон рассказал мне о своем режиме сна. Поэтому я планирую следовать его примеру, не обращаясь к специалисту по сну. Я не хочу никому платить, поэтому просто слушаю советы Леона и делаю так, как он», — сказал Аспиналл Title Sports Network.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).

Леон Эдвардс
Том Аспиналл
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Рахмонов: «Усман и Ковингтон не хотят со мной драться»

Боец UFC: «Мне казалось, что я Хабиб. Я представлял, как ношу папаху и говорю на дагестанском языке»