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Сегодня, 10:50

Чемпион UFC Махачев проведет бой с Царукяном после поединка против Порье

Алина Савинова
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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщил, что россиянин проведет бой против соотечественника Армана Царукяна после поединка против американца Дастина Порье.

Бой Махачева и Порье пройдет 2 июня на турнире UFC 302 в США.

«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом. Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть», — приводит ТАСС слова Магомедова.

По его словам, поединок может состояться в этом году в Абу-Даби или Нью-Йорке.

На счету 32-летнего Махачева 26 боев в ММА, в 25 из которых он одержал победы. В активе 27-летнего Царукяна 22 победы при 3 поражениях.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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