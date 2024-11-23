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Двалишвили — о победе Яна на турнире в Китае: «Что за бой! Я впечатлен выступлением Петра»

Алина Савинова
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили восхитился выступлением россиянина Петра Яна на турнире UFC в Макао (Китай).

«Что за бой! Я впечатлен выступлением Петра Яна этим вечером», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

На турнире в Китае Ян одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо единогласным решением судей. После поединка он бросил вызов Двалишвили.

На счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне. 33-летний Двалишвили за карьеру одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА

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