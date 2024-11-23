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Сегодня, 18:04

Двалишвили: «Давай сделаем это, Ян. Я готов к тебе»

Алина Савинова
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на вызов российского бойца Петра Яна.

«Давай сделаем это, Петр Ян. Я готов к тебе», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

23 ноября Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай). После поединка он бросил вызов Двалишвили.

На счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне. 33-летний Двалишвили за карьеру одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА

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