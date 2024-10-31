Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:04

Чемпион UFC Мухаммад снялся с титульного боя против Рахмонова

Telegram Дзен

Титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым отменен, сообщила пресс-служба промоушена.

Поединок должен был состояться на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 декабря. При этом не уточняется, по какой причине Мухаммад снялся с противостояния. Организация объявила о работе над заменой главного боя.

30-летний Рахмонов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА. У 36-летнего Мухаммада 24 победы и 3 поражения.

Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Сегодня
Вчера
Неделя