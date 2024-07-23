Шон О'Мэлли: «Макгрегор — наркоман, который нуждается в реабилитации»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) вновь раскритиковал экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в ответ на то, что ирландец посмеялся над утверждением О’Мэлли, что допинг в его кровь попал через пот в зале.

«Я скучаю по прежнему Конору. Ты, друг мой, отстал от жизни. Но я все равно твой фанат. Мне все равно, что в последних пяти боях у тебя рекорд 1-4. Я все равно буду с нетерпением ждать твой бой. Надеюсь, твой палец на ноге чувствует себя лучше.

О Коноре никто не говорит, как о лучшем бойце. Интерес — да, но навыки — нет. У него действительно хорошая левая рука. Дерьмовое кардио. Слабые мышцы. Психически слаб. Наркоман, нуждается в реабилитации. 1-4 в последних 5 боях. Но все равно фанат. Надеюсь, палец на ноге заживет», — написал О’Мэлли в соцсети X.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).