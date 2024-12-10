Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:49

Топурия заявил, что провел последний бой в полулегком весе: «Раз Махачев занят, я хочу Оливейру»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что больше не будет драться в полулегком весе.

«Я бы хотел перейти в другой дивизион. Раз Ислам занят в январе, я бы хотел встретиться с первым претендентом Чарльзом Оливейрой. Возможно, грядут перемены. Был ли бой с Холлоуэем последним в полулегком весе? Да, очень вероятно», — цитирует Топурию COPE.

35-летний экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра в ноябре победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на турнире UFC 309.

27-летний Топурия в октябре нокаутировал Макса Холлоуэя на турнире UFC 308.

Илия Топурия
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Президента Бразилии госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг
Сегодня
Вчера
Неделя