Топурия заявил, что провел последний бой в полулегком весе: «Раз Махачев занят, я хочу Оливейру»

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что больше не будет драться в полулегком весе.

«Я бы хотел перейти в другой дивизион. Раз Ислам занят в январе, я бы хотел встретиться с первым претендентом Чарльзом Оливейрой. Возможно, грядут перемены. Был ли бой с Холлоуэем последним в полулегком весе? Да, очень вероятно», — цитирует Топурию COPE.

35-летний экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра в ноябре победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на турнире UFC 309.

27-летний Топурия в октябре нокаутировал Макса Холлоуэя на турнире UFC 308.