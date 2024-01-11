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Сегодня, 09:39

Чендлер: «После боя со мной Конор больше никогда не захочет драться»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) обещает уверенно победить экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Я буду последним, с кем он будет драться, — сказал Чендлер в интервью ESPN. — Его побеждал Порье, потом у него была травма, но я буду доминировать над ним так, что он больше не будет пытаться вернуться, он потеряет интерес зрителей после того, что я с ним сделаю. Он заплатит за весь прошлый год. Я знал, на что иду, когда участвовал в шоу The Ultimate Fighter, но я и подумать не мог, что бой будет отложен надолго. Я просто хочу размазать этого парня».

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.

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