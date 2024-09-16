Чендлер: «Американская борьба всегда побеждает дагестанское самбо»

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) заявил, что в случае, если он побьет второго номера рейтинга в легком весе Чарльза Оливейру (34-10) и ему предложат бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и бой с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1), он выберет бой с Махачевым.

«Я выберу Ислама. Я верю, что побью Чарльза. Американская борьба всегда побеждает дагестанское самбо. Я считаю, что я стилистически хорошо подхожу для боя с Исламом», — сказал Чендлер UFC.

Оливейра и Чендлер проведут реванш 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.