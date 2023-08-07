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Кори Сэндхаген: «Я заслуживаю драться за титул чемпиона»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) считает, что он следующим должен драться за титул чемпиона.

«Я хочу стать чемпионом мира. Мне не важно, с кем драться, будь то Стерлинг или О'Мэлли. Кто бы это ни был, я считаю, что заслуживаю следующего титульного шанса. У меня были три большие победы подряд над крутыми, жесткими парнями. Именно так и должен поступать претендент», — сказал Сэндхаген после боя с Робом Фонтом (20-7).
Сэндхаген победил Фонта единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.

Кори Сэндхаген
UFC
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