Четыре бойца получили бонус по итогам UFC on ESPN 60

Сегодня, 09:44
Сразу четыре бойца получили бонус за «Выступление вечера» при том, что бонус за «Бой вечера» никому не достался.
Бонусы получили Вирна Яндироба (21-3), которая засабмитила Аманду Лемос (14-4) во втором раунде, Стив Гарсия (16-5), который нокаутировал Чхве Сын-у (11-7) в первом раунде, Бруну Силва (14-5), который нокаутировал Коди Дердена (16-6) во втором раунде, а также Хайдер Амиль (10-0), нокаутировавший Ли Чен-ена (11-2) в первом раунде.
UFC on ESPN 60 состоялся 20 июля в UFC Apex в Парадайсе, США.