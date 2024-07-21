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Сегодня, 09:44

Четыре бойца получили бонус по итогам UFC on ESPN 60

Давид Хачатрян
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Сразу четыре бойца получили бонус за «Выступление вечера» при том, что бонус за «Бой вечера» никому не достался.

Бонусы получили Вирна Яндироба (21-3), которая засабмитила Аманду Лемос (14-4) во втором раунде, Стив Гарсия (16-5), который нокаутировал Чхве Сын-у (11-7) в первом раунде, Бруну Силва (14-5), который нокаутировал Коди Дердена (16-6) во втором раунде, а также Хайдер Амиль (10-0), нокаутировавший Ли Чен-ена (11-2) в первом раунде.

UFC on ESPN 60 состоялся 20 июля в UFC Apex в Парадайсе, США.

Вирна Яндироба
Стив Гарсия
Хайдер Эмил
UFC
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