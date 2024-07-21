Четыре бойца получили бонус по итогам UFC on ESPN 60

Сразу четыре бойца получили бонус за «Выступление вечера» при том, что бонус за «Бой вечера» никому не достался.

Бонусы получили Вирна Яндироба (21-3), которая засабмитила Аманду Лемос (14-4) во втором раунде, Стив Гарсия (16-5), который нокаутировал Чхве Сын-у (11-7) в первом раунде, Бруну Силва (14-5), который нокаутировал Коди Дердена (16-6) во втором раунде, а также Хайдер Амиль (10-0), нокаутировавший Ли Чен-ена (11-2) в первом раунде.

UFC on ESPN 60 состоялся 20 июля в UFC Apex в Парадайсе, США.