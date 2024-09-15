Четыре бойца получили бонусы по итогам Noche UFC

Бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» по итогам Noche UFC получили Эстебан Рибович (14-1) и Дэниел Зеллхубер (15-2). Поединок завершился победой аргентинца раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Также бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Игнасио Бахамондес (16-5), который нокаутировал Мануэля Торреса (15-3) в первом раунде, а также Кетлен Соуза (15-4), которая засабмитила Язмин Хауреги (11-2) в первом раунде.

Турнир Noche UFC состоялся 15 сентября в «Сфере» в Парадайсе, США.