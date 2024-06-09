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Сегодня, 07:39

Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 57

Давид Хачатрян
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Четыре бойца получили бонусы за «Выступление вечера» по итогам UFC on ESPN 57.

Бонусы за «Выступление вечера» получили Рауль Росас (8-1), который победил Рикки Турсиоса (13-4) сабмишном во втором раунде, Захари Риз (7-1), нокаутировавший Джулиана Маркеса (9-5) в первом раунде, Брунно Феррейра (11-1), нокаутировавший Дастина Штольфуза (15-5) в первом раунде, а также Карлос Прэйтес (19-6), нокаутировавший Чарли Радтке (9-4) в первом раунде. Бонус за «Бой вечера» никто из бойцов не получил.

Турнир UFC on ESPN 57 состоялся 8 июня в KFC Yum! Center в Кентукки, США.

Дастин Джейкоби
Дастин Штольфуз
Карлос Прэйтес
Чарли Радтке
UFC
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