Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 57

Четыре бойца получили бонусы за «Выступление вечера» по итогам UFC on ESPN 57.

Бонусы за «Выступление вечера» получили Рауль Росас (8-1), который победил Рикки Турсиоса (13-4) сабмишном во втором раунде, Захари Риз (7-1), нокаутировавший Джулиана Маркеса (9-5) в первом раунде, Брунно Феррейра (11-1), нокаутировавший Дастина Штольфуза (15-5) в первом раунде, а также Карлос Прэйтес (19-6), нокаутировавший Чарли Радтке (9-4) в первом раунде. Бонус за «Бой вечера» никто из бойцов не получил.

Турнир UFC on ESPN 57 состоялся 8 июня в KFC Yum! Center в Кентукки, США.