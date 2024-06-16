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Сегодня, 11:29

Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 58

Давид Хачатрян
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Боец наилегчайшего веса UFC Тацуро Тайра (16-0) получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» в бою с Алексом Перезом (25-9), которого он выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получил Брэди Хайстэнд (8-2), который победил Гарретта Армфилда (10-4) сабмишном в третьем раунде.

Бонусы за «Бой вечера» получили Габриэлла Фернандес (9-3) и Карли Джудис (3-2). Поединок состоялся в предварительном карде. Победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) одержала Фернандес.

Габриэлла Фернандес
Карли Джудис
Тацуро Тайра
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