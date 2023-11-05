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Сегодня, 10:03

Четыре бойца получили денежный бонус по итогам UFC Fight Night 231

Давид Хачатрян
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UFC объявила бойцов, которые получили дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за выступление на UFC Fight Night 231. Боем вечера стал поединок между датчанином Николасом Далби (23-4) и бразильцем Габриэлем Бонфимом (15-1). Поединок завершился победой Далби техническим нокаутом во втором раунде.

Бонус за выступление вечера взяли Витор Петрино (9-0), который нокаутировал Модестаса Букаускаса (15-5) во втором раунде, а также Элвис Бренер (15-3), который нокаутировал Кайнана Крущевски (15-2) в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 231 состоялся 4 ноября в Сан-Паулу, Бразилия.

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