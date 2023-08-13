Четыре бойца получили денежный бонус по итогам UFC on ESPN 51

29-летний легковес Дамон Блэкшир (14-5) удостоился денежного бонуса в размере 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» за победу над Хосе Джонсоном (15-8) сабмишном в первом раунде.

Также денежный бонус за «Выступление вечера» получили Халил Раунтри (12-5), нокаутировавший в первом раунде Криса Докоса (12-7), Ясмин Лусиндо (15-5), победившая Польяну Виану (13-6) сабмишном во втором раунде, а также Маркус Макги (8-1), одолевший Джея Пи Байса (9-6) нокаутом в первом раунде.

Турнир UFC on ESPN 51 состоялся 12 августа в Лас-Вегасе, США.