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Сегодня, 13:36

Чейл Соннен назвал бойца, который должен страховать бой Чимаева и Косты

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что именно экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) должен быть запасным бойцом на случай, если Хамзат Чимаев (12-0) или Пауло Коста (14-2) не смогут выйти на бой.

«UFC важно, очень важно, чтобы в Абу-Даби был запасной боец на бой Коста — Чимаев. Это очень важно, и это не может быть просто кто-то, потому что это центральный поединок, это главное событие для всех нас, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Нужный парень должен быть готов. Нужный парень — это не Джаред Каннонье, я говорю это не в негативном смысле. У нужного парня есть имя, нужный парень уже попросил бой, нужный парень в форме... Нужный парень, который заменит Пауло Косту или Хамзата Чимаева, в зависимости от того, кто из них первым сольется, а они оба могут сняться, — это Камару Усман.
Я считаю, что Камару Усман должен перейти в средний вес. Я наблюдал за Усманом как за борцом, который выступал в среднем весе, поэтому я знаю, что размер для него не является проблемой. Это его природный вес. Усман прекрасно себя чувствует в рамках среднего веса».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

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