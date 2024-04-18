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Сегодня, 09:35

Чейл Соннен назвал один из самых худших моментов своей карьеры

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) отметил, что обидное поражение в первом бою с экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильвой (34-11) — это один из худших моментов в его карьере.

«Это один из худших моментов в моей карьере. Он не давал мне спать по ночам. Я проиграл, и это немного странно, но теперь я в Зале славы», — сказал Соннен на ESPN MMA.

Первый бой Сильвы и Соннена вошел в Зал славы UFC. Сильва победил Соннена сабмишном в пятом раунде на UFC 117, при том, что Соннен побеждал по судейским запискам. Бой состоялся 17 августа 2010 года на Oracle Arena в Окленде, США.

Чейл Соннен
UFC
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