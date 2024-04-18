Чейл Соннен назвал один из самых худших моментов своей карьеры

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) отметил, что обидное поражение в первом бою с экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильвой (34-11) — это один из худших моментов в его карьере.

«Это один из худших моментов в моей карьере. Он не давал мне спать по ночам. Я проиграл, и это немного странно, но теперь я в Зале славы», — сказал Соннен на ESPN MMA.

Первый бой Сильвы и Соннена вошел в Зал славы UFC. Сильва победил Соннена сабмишном в пятом раунде на UFC 117, при том, что Соннен побеждал по судейским запискам. Бой состоялся 17 августа 2010 года на Oracle Arena в Окленде, США.