Чейл Соннен: «Я не знаю, действительно ли Конор в рехабе. Если да, то это потрясающе»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) прокомментировал вызвавшие широкую огласку свои слова о том, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) находится в реабилитационном центре.

«Я не знаю, действительно ли Конор в рехабе. Если да, то это потрясающе. Но я знаю, что за две недели до отмененной пресс-конференции он был в своем баре. На опубликованных кадрах он пьян», — отметил Соннен на своем YouTube-канале.

Макгрегор получил травму и не выступит против Майкла Чендлера (23-8) 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.