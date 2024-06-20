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Сегодня, 06:42

Чейл Соннен: «Я не знаю, действительно ли Конор в рехабе. Если да, то это потрясающе»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) прокомментировал вызвавшие широкую огласку свои слова о том, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) находится в реабилитационном центре.

«Я не знаю, действительно ли Конор в рехабе. Если да, то это потрясающе. Но я знаю, что за две недели до отмененной пресс-конференции он был в своем баре. На опубликованных кадрах он пьян», — отметил Соннен на своем YouTube-канале.

Макгрегор получил травму и не выступит против Майкла Чендлера (23-8) 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Чейл Соннен
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