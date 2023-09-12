Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:47

Чейл Соннен: «Победитель боя Чимаева и Косты будет драться за титул UFC»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что южноафриканец Дрикус дю Плесси (20-2) не получит бой за титул, потому что UFC захочет провести поединок между Шоном Стриклендом (28-5) и победителем встречи между Хамзатом Чимаевым (12-0) и Пауло Костой (14-2).

«Хамзат Чимаев против Пауло Косты [на UFC 294] только что стал поединком претендентов на титул, — сказал Соннен в понедельник в эфире The MMA Hour. — Изначально это было не так. Это был поединок за звание претендента номер один только для Чимаева. Но теперь, когда чемпионом стал Стрикленд, бой Косты [со Стриклендом] звучит хорошо. Дю Плесси вновь будет забыт. Сидеть и ждать — не самая лучшая идея. Я не думаю, что он претендент номер один».

Бой Чимаев — Коста состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев
Чейл Соннен
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Катар примет товарищеский матч с Россией менее чем через год после ЧМ-2022
Путин высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер назвал причину поражения Адесаньи в бою со Стриклендом