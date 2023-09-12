Чейл Соннен: «Победитель боя Чимаева и Косты будет драться за титул UFC»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что южноафриканец Дрикус дю Плесси (20-2) не получит бой за титул, потому что UFC захочет провести поединок между Шоном Стриклендом (28-5) и победителем встречи между Хамзатом Чимаевым (12-0) и Пауло Костой (14-2).

«Хамзат Чимаев против Пауло Косты [на UFC 294] только что стал поединком претендентов на титул, — сказал Соннен в понедельник в эфире The MMA Hour. — Изначально это было не так. Это был поединок за звание претендента номер один только для Чимаева. Но теперь, когда чемпионом стал Стрикленд, бой Косты [со Стриклендом] звучит хорошо. Дю Плесси вновь будет забыт. Сидеть и ждать — не самая лучшая идея. Я не думаю, что он претендент номер один».

Бой Чимаев — Коста состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.