Соннен: «Пимблетту осталось два боя до титула»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) заявил, что после выступления Пэдди Пимблетта (22-3) в бою с Бобби Грином (32-16) он увидел в нем чемпионские амбиции.

«Раньше я считал Пэдди региональным бойцом. Это значит, что он может собирать много зрителей в одном месте. Поэтому его можно привозить туда снова и снова. Но нельзя делать его главным событием турнира, нельзя проводить с ним пять раундов и быстро продвигать в рейтинге. Однако если привезти ему правильного соперника, мы сможем наслаждаться его боями еще три или четыре года. Теперь я вижу Пэдди иначе, чем раньше.

У Пэдди осталось два боя, и они должны быть правильными. После них он может провести бой за звание чемпиона мира. Если Майкл Чендлер не сможет встретиться с Конором Макгрегором, то, на мой взгляд, это будет отличная замена», — сказал Соннен на подкасте «Good Guy/Bad Guy».

Пимблетт победил Грина сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.