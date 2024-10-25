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Сегодня, 17:42

Чимаев и Уиттакер провели напряженную дуэль взглядов перед UFC 308

Руслан Минаев
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В Абу-Даби состоялись финальные дуэли взглядов перед турниром UFC 308, который пройдет 26 октября.

Вечер возглавит поединок испанца Илии Топурии и американца Макса Холлоуэя за титул в полулегком весе.

В соглавном бою статус претендента на пояс в среднем весе разыграют Хамзат Чимаев (ОАЭ) и Роберт Уиттакер.

Также в претендентском бою за пояс в полутяжелом весе сойдутся россиянин Магомед Анкалаев и австриец Александар Ракич.

В главном карде выступит российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет», его соперником станет представитель Армении Армен Петросян.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Александр Ракич
Илия Топурия
Магомед Анкалаев
Макс Холлоуэй
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC

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