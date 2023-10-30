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Сегодня, 08:06

Чимаев избежал перелома руки в бою на турнире UFC в Абу-Даби

Алина Савинова
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Боец UFC Хамзат Чимаев избежал перелома руки, сообщает ТАСС.

«У Хамзата порвана связка, перелома нет. Несколько недель у него будет ограничено движение руки, но операции не будет», — сказал представитель спортсмена.

21 октября в турнире UFC 294 в Абу-Даби Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) и стал претендентом на чемпионский пояс в среднем весе.

Ранее появилась информация, что чемпионский бой Чимаева может пройти в середине 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19148295
Хамзат Чимаев
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