Чимаев мог сняться с боя в UFC из-за отравления

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В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева рассказали, что у спорстмена проблемы могут быть связаны с пищевым отравлением.
«Один из рассматриваемых вариантов — отравление. Но это потребует диагностики», — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее 30-летний Чимаев попал в больницу, из-за чего UFC отменил его поединок против австралийца Роберта Уиттакера в турнире в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.
В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.