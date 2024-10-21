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Сегодня, 20:43

Чимаев может получить бой за чемпионский титул UFC в случае победы над австралийцем Уиттакером

Алина Савинова
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Боец UFC Хамзат Чимаев может получить бой за титул чемпиона организации в случае победы над австралийцем Робертом Уиттакером.

«Хамзат может получить титульный бой, если победит Уиттакера. Такая вероятность есть», — приводит ТАСС слова представителя команды Чимаева.

Бой между Чимаевым и Уиттакером пройдет на турнире UFC в Абу-Даби 26 октября. Чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плесси.

На счету 30-летнего уроженца России 13 побед и ни одного поражения в ММА.

Источник: ТАСС
Хамзат Чимаев
ММА

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