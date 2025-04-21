Чимаев назвал Дю Плесси дерьмом после слухов о срыве потенциального боя, чемпион UFC ответил

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев грубо отреагировал на информацию о срыве его потенциального боя с чемпионом Дрикусом Дю Плесси.

«Этот парень — полнейшее дерьмо», — написал Чимаев в соцсети.

Южноафриканский боец ответил, прикрепив статистику поединков друг друга: «Посмотри на последние 2,5 года и скажи, кто из нас дерьмо».

Дю Плесси за указанный период провел шесть поединков (шесть побед), у Чимаева три боя (три победы), а также три поединка, которые не состоялись.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Дю Плесси должны были провести бой в июне на международной неделе ММА.