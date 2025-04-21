Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:57

Чимаев назвал Дю Плесси дерьмом после слухов о срыве потенциального боя, чемпион UFC ответил

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев грубо отреагировал на информацию о срыве его потенциального боя с чемпионом Дрикусом Дю Плесси.

«Этот парень — полнейшее дерьмо», — написал Чимаев в соцсети.

Южноафриканский боец ответил, прикрепив статистику поединков друг друга: «Посмотри на последние 2,5 года и скажи, кто из нас дерьмо».

Дю Плесси за указанный период провел шесть поединков (шесть побед), у Чимаева три боя (три победы), а также три поединка, которые не состоялись.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Дю Плесси должны были провести бой в июне на международной неделе ММА.

1
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Кто все-таки будет чемпионом России
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя