Чимаев объяснил, почему не выступает на турнирах UFC в США и Европе

11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) рассказал, почему не выступает на турнирах промоушена в США и Европе.

«Да, UFC может помочь мне с получением визы в США. Конечно. Все говорят, что мне отказали в визе. А мы пока что визу и не делали. Мне сказали пока подождать и выступать в арабских странах. И я жду», — заявил Чимаев на Youtube-канале Асланбека Бадаева.

22 июня Чимаев должен был драться с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7), но снялся из-за болезни. Поединок должен был пройти на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В последнем поединке 30-летний Чимаев решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана (20-4). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.