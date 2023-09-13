Чимаев: «Дайте мне самого сильного человека из Израиля, я его сломаю»

Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) поддержал палестинцев в их конфликте с израильтянами, и обратился к израильскому народу.

«Вы всего лишь гости в Палестине, уважайте их [палестинцев] за то, что они предоставили вам кров. Однажды вы будете изгнаны из Палестины, иншаллах. Дайте мне самого сильного человека из Израиля, я его сломаю», — написал Чимаев в соцсетях. Вскоре пост был удален администрацией соцсети.

Чимаев следующий бой проведет против Пауло Косты (14-2) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.