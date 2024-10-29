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Сегодня, 11:58

Чимаев поднялся на третье место в рейтинге среднего веса UFC, Шара Буллет — в топ-15

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов в среднем весе (до 84 кг) после турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Российский боец Хамзат Чимаев поднялся на третье место в рейтинге. Ранее он занимал 13-ю позицию. 26 октября Чимаев в соглавном поединке турнира UFC 308 победил защемлением шеи в первом раунде австралийца Роберта Уиттакера и стал претендентом на чемпионский титул в среднем весе.

Другой россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) дебютировал в топ-15 рейтинга. Он занимает 14-ю строчку. Магомедов в своем поединке в третьем раунде нокаутировал Армена Петросяна.

Лидером рейтинга среднего веса остается Шон Стрикленд. Вторым идет Исраэль Адесанья. Действующим чемпионом дивизиона является Дрикус Дю Плесси.

Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА

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