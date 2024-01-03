Чимаев показал фото своего состояния, когда он боролся с болезнью

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) сообщил, что он не мог выступать, потому что болел и травмировал руку.

«Я сильно болел, рука была травмирована, поэтому не смог сразу вернуться. Хочу сказать всем фонтанам, я хочу видеть себя в бою больше вас всех, я люблю эту работу, буду делать и доказывать, что я лучший, как всегда мы это делаем, и скоро вернусь к тренировкам. ИнШаАллаl», — написал Чимаев в соцсети X.

Хамзат Чимаев. Фото Соцсети

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.