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Сегодня, 10:42

Чимаев: «Кадыров вернул меня в спорт, когда я хотел завершить карьеру»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном признался, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помог ему вернуться в спорт после тяжелой болезни в 2021-м.

«Он постоянно меня поддерживает, везде. Не только в спорте, но и в жизни. Благодаря нему я вернулся в большой спорт. После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за все, что он для меня делает. Не только для меня, а для всей республики, всей России. Где надо помочь, он помогает всем людям — и в спорте, и не в спорте.

Помню время, когда мне было тяжело из-за болезни. Потом я сказал, что завершаю. Рамзан Ахматович позвонил мне и сказал: «Я тебе со здоровьем помогу. Надо вернуться в большой спорт». Он мне действительно помог, а я вернулся в большой спорт. Так и продолжаем", — сказал Чимаев.

В начале 2021 года Чимаев переболел COVID-19, что привело к осложнениям на его здоровье. В марте 2021 года он опубликовал пост в социальных сетях, где заявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Однако позже Чимаев изменил свое решение и продолжил карьеру, получив поддержку и лечение, в том числе от UFC и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Хамзат Чимаев
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