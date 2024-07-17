Чимаев: «Каждая встреча с Бувайсаром Сайтиевым для меня очень полезная и ценная»

11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) рассказал, что встретился на Кавказском инвестиционном форуме с легендарным борцом Бувайсаром Сайтиевым.

— С большим удовольствием принял участие в проходящем в эти дни в Грозном Кавказском инвестиционном форуме, который собрал огромное количество наших именитых и легендарных земляков. Среди них я очень рад был встретить и пообщаться с нашим дорогим старшим братом, легендой всего спорта в целом, одним из самых уважаемых во всем мире борцов — Бувайсаром Сайтиевым. Каждая встреча с Бувайсаром для меня бывает очень полезной и ценной. Он делится со мной своим бесценным опытом, дает советы и наставления, которые, несомненно, пригодятся мне в спортивной карьере.

Бувайсар в самое тяжелое для нашего народа время радовал всех своими яркими победами и поднимал на самый высокий уровень имя чеченского спорта и нашего региона, — написал Чимаев в соцсетях.

Чимаев снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.