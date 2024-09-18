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Сегодня, 07:49

Чимаев: «Дю Плесси для меня намного удобнее, чем другие бойцы»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) считает, что чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) намного удобнее ему по стилю, чем другие бойцы.

«У него [дю Плесси] пик, идет вперед, газует. Он, можно сказать, плохая версия меня. Просто у меня травмы были, болезнь, сейчас вернусь, сниму его. Для меня он намного удобнее, чем другие бойцы. Если взять Шона Стрикленда, то он хорошо встает, а этот сам такой, что-то такое... По физике борется, ему можно контрборьбу сделать, повалить, удержать, и он сам это знает, поэтому про меня молчит», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sVhZSlN6suo&t
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC

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