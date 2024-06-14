Источник: Чимаев снялся с боя с Уиттакером

Представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев снялся с боя против австралийца Роберта Уиттакера, сообщил в социальных сетях инсайдер Bendaman2001.

Бойцы должны были встретиться в клетке 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. По информации источника, заменить Чимаева может француз Нассурдин Имавов.

У 30-летнего Чимаева в ММА на профессиональном уровне — 13 побед в 13 поединках. На счету 33-летнего Уиттакера в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.