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Сегодня, 00:29

Источник: Чимаев снялся с боя с Уиттакером

Евгений Козинов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев снялся с боя против австралийца Роберта Уиттакера, сообщил в социальных сетях инсайдер Bendaman2001.

Бойцы должны были встретиться в клетке 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. По информации источника, заменить Чимаева может француз Нассурдин Имавов.

У 30-летнего Чимаева в ММА на профессиональном уровне — 13 побед в 13 поединках. На счету 33-летнего Уиттакера в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.

Хамзат Чимаев. Хамзат Чимаев: соперник и дата боя в турнире UFC в Саудовской Аравии
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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