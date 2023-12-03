Чимаев уверен, что будет готов к бою на UFC 300

Претендент на чемпионский пояс UFC в среднем весе Хамзат Чимаев считает, что успеет восстановиться и провести бой на UFC 300. Турнир пройдет в начале весны 2024 года.

«В течение двух недель мне сделают операцию, я восстановлюсь, а затем вернусь, чтобы кого-нибудь разгромить. Скажите главе промоушена Дане Уайту, пусть это организует на UFC 300», — написал Чимаев в социальных сетях.

На UFC 294 Чимаев получил разрыв связок правой руки во время боя с Камару Усманом (20-4). На этом турнире он одержал победу решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).