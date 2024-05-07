Чимаев вошел в топ-10 рейтинга UFC в среднем весе

Представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев (13-0) вошел в топ-10 рейтинга UFC в среднем весе за счет того, что грузинский боец Роман Долидзе (12-3) опустился на две строчки вниз. Сейчас Чимаев занимает 10-ю строчку рейтинга.

Также в топ-10 рейтинга легчайшего веса вошел экс-чемпион дивизиона Жозе Альдо (32-8), который остановился на восьмой строчке и обогнал Умара Нурмагомедова (17-0), который опустился на 11-ю строчку рейтинга.

Альдо победил Джонатана Мартинеса (19-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.